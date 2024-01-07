Число жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Японии, произошедшего в начале недели, по данным на вечер субботы, достигло 126 человек, более 210 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство "Киодо".

Ранее сообщалось о 100 погибших. Власти города Вадзиме, одного из самых пострадавших, полагают, что есть около 100 мест, где люди все еще находятся под разрушенными зданиями, отмечает агентство.

Спасательные работы в пострадавшей от подземных толчков префектуре Исикава продолжаются, но они затруднены разрушенными дорогами и метеоусловиями. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается дождь, за которым последует снег.

В центрах для эвакуированных в Исикаве находятся порядка 32 тыс. местных жителей, в более чем 66 тыс. домов до сих пор не восстановили подачу воды, наблюдаются перебои с электроснабжением.

Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовали многочисленные афтершоки.

Так, по сообщению "Киодо", подземные толчки продолжают сотрясать регион Ното, землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в субботу утром.