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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Российские военные сообщили о двух нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - сказал Кулить на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции"".

Кроме того, контр-адмирал сказал, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

Вадим Кулить Идлиб
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