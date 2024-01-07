Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Израиль нанес более сотни ударов на юге сектора Газа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Израильские ВВС обстреляли объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге сектора Газа, ликвидировали несколько десятков хамасовцев, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на заявление Армии.

"В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что бригада "Кфир" уничтожила десятки боевиков и ударила по более чем 100 целям в районе Хан-Юниса, включая подземные туннели", - передает газета.

По информации ЦАХАЛ, в другом районе города израильские военнослужащие обнаружили тайник с оружием, включая огнестрельное оружие, гранаты, взрывчатку. Многие из них были замаскированы. Также удары произвели по наблюдательным позициям ХАМАС, по позициям запуска противотанковых ракет, по туннельным шахтам, подземным переходам.

Также сообщается, что израильские военнослужащие обнаружили в секторе Газа компоненты высокоточных крылатых ракет, хранившиеся в подземном заводе по сборке оружия.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане.

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 07 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минтранса Турции заявил, что Зангезурский коридор будет создан в 2028 году

Китай ввел санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 января

Глава Евросовета намерен досрочно покинуть свой пост

Глава Евросовета намерен досрочно покинуть свой пост

Глава Пентагона Остин уже несколько дней находится в больнице

Глава Пентагона Остин уже несколько дней находится в больнице

Что случилось этой ночью: суббота, 6 января

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Байден заявил, что только его победа на президентских выборах может спасти Америку

Байден заявил, что только его победа на президентских выборах может спасти Америку

У православных христиан наступил рождественский сочельник

У православных христиан наступил рождественский сочельник

Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });