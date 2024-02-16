Российские военные сообщили о трех нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

Он сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Идлиб - пять обстрелов.

"В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кбана по позициям правительственных войск в районе населенного пункта Икко получил ранение один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.