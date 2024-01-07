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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Кассовые сборы "Вонки" достигли $164,7 млн в североамериканском прокате

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Тимоти Шаламе и фильм "Вонка" возглавили чарты кассовых сборов в третий раз за четыре уикэнда в североамериканском прокате. По оценкам студии Warner Bros., в воскресенье продажи билетов на семейный мюзикл выросли на $14,4 млн, в результате чего его общий внутренний доход достиг $164,7 млн, сообщает AP.

"Вонка" следует традициям такого фильма, как "Величайший шоумен", - говорит Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик агентства Comscore. Этот мюзикл Хью Джекмана, вышедший в декабре 2017 года, собрал в мировом прокате $435 млн.

"Вонка" - это идеальное зрелище для публики, выпущенное в идеальное время, и оно будет на этой волне до января, - уверен аналитик, - Сейчас подходящее время для его выхода на рынок".

Мюзикл является приквелом к экранизации Роальда Даля 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", где Тимоти Шаламе играет младшую версию главного шоколатье Джина Уайлдера. Фильм обошелся студии Warner Bros. в $125 млн.

Warner Bros. Тимоти Шаламе
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