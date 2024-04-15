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Картина "Падение империи" стала лидером североамериканского проката на выходных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Падение империи" режиссера Алекса Гарленда собрал $25,7 млн в первый уикенд показа в кинотеатрах США и Канады, пишет MarketWatch.

Фантастический боевик, рассказывающей о конфликте Техаса и Калифорнии с федеральными властями США в недалеком будущем, стал самым дорогим фильмом киностудии A24, специализирующейся на авторском кино - его бюджет оценивается в $50 млн. Дебютные сборы также стали рекордными для студии, ранее снявшей оскароносные картины "Все везде и сразу" и "Лунный свет".

"Уже одного названия (в оригинале фильм называется "Civil War", "Гражданская война" - ИФ) хватит для того, чтобы вызвать дискуссии в год, когда политика занимает умы американцев, - отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Дата выхода фильма также была выбрана идеально, в очень спокойный месяц".

"Падение империи" было довольно хорошо принято зрителями и критиками: у фильма рейтинг 83% на сайте Rotten Tomatoes и оценка "B-" на CinemaScore. Следующая громкая премьера состоится только 3 мая (фильм "Каскадеры" с Эмили Блант и Райаном Гослингом), и картина наверняка существенно повысит размер кассовых сборов, полагают аналитики.

Второе место в североамериканском прокате занял фильм "Годзилла и Конг: Новая империя", заработавший $15,5 млн в свой третий уикенд проката, доведя общую цифру до $158 млн. "Охотники за привидениями: Леденящий ужас" занял третье место с показателем $5,8 млн.

Техас США Канада Калифорния Алекс Гарленд
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