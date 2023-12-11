Новый фильм Хаяо Миядзаки собрал рекордные $12,8 млн за первый уикенд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Новый фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" собрал рекордные $12,8 млн за дебютный уикенд, что сделало его первым оригинальным аниме в истории, возглавившим североамериканский бокс-офис.

Картина демонстрируется в кинотеатрах IMAX и других кинотеатрах большого формата премиум-класса, что увеличило ее рекордные доходы и помогло занять первое место, отмечает NBC News. Также этому способствовало отсутствие предложений на большом экране: праздничные блокбастеры, такие как "Вонка" и "Аквамен и потерянное царство", все еще ждут своего дебюта в ближайшие недели.

"Мальчик и птица" знаменует собой неожиданное возвращение Миядзаки на экраны после более чем десятилетнего отсутствия — создатель "Унесенных призраками" и "Принцессы Мононоке" объявил, что уходит на пенсию в 2013 году после выпуска фильма "Ветер крепчает".

Хаоя Миядзаки - японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь Берлинского кинофестиваля, Золотой лев кинофестиваля в Венеции и два Оскара - за анимационный фильм "Унесенные призраками" (2003 год) и почетная премия за вклад в кинематограф (2015 год).