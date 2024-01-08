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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Хуситы предложили судам сообщать им об отсутствии связей с Израилем

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Судам, проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море, следует заявлять об отсутствии связей с Израилем, если они хотят избежать нападений, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на члена Высшего политического совета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси.

Аль-Хуси написал в социальной сети X, что это является "простым и недорогим решением" для снижения напряженности в Красном море. Он обратился к судоходным компаниям и министерствам транспорта с заявлением о том, что суда, приближающиеся к проливу, должны по радио транслировать фразу: "Мы не имеем никаких отношений с Израилем".

При этом, если судно подаст такой сигнал, но после этого отправится в израильский порт, то оно попадет в "черный список" и будет атаковано при следующей попытке пересечь Красное море.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Израиль Красное море ХАМАС
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