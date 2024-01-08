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Что случилось этой ночью: понедельник, 8 января

Церемония вручения премии "Золотой глобус", бюджет правительства США на 2024 год, снижение цен на нефть

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,59 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на оборону, $704 млрд - на прочие расходы.

- Компания Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса. По данным Bloomberg, для поставок в Азию цены были снижены на $1,5-2 за баррель.

- В РФ до 2025 года развернут более 12 новых комплексов для обнаружения космических объектов, сообщило Минобороны РФ.

- Хуситы предложили судам в Красном море заявлять об отсутствии связей с Израилем, чтобы не подвергаться нападениям.

- "Оппенгеймер" Кристофера Нолана стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм - драма". Исполнитель главной роли Киллиан Мерфи получил награду как лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана.

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