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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

США предупредили хуситов о последствиях атак на суда в Красном море

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские мятежники-хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона", - говорится в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет (...) представляют прямую угрозу свободе судоходства", - отмечается в документе.

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7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что американские вооруженные силы, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.

США Йемен хуситы Красное море
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