Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах для финансирования федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщают американские СМИ.

Бюджет предусмотрен на уровне $1,59 трлн, из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на не связанные с обороной расходы - $704 млрд.

Как подчеркивается в сообщениях, это первый шаг к тому, чтобы избежать частичного закрытия правительства (шатдауна) менее чем за две недели, поскольку палата представителей и сенат собираются вернуться с каникул на этой неделе в преддверии истечения временного финансирования 19 января и 2 февраля.

В ноябре пошлого года президент США Джо Байден подписал закон, который на первом этапе предусматривает продление финансирования правительственных учреждений до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, включает финансирование остальных учреждений правительства.

Байден приветствовал соглашение, заявив, что "двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает к предотвращению ненужного закрытия правительства и защите важных национальных приоритетов".

По словам Байдена, "теперь республиканцы в Конгрессе должны сделать свою работу, прекратить угрожать закрытием правительства".

В октябре президент США направил в Конгресс запрос на дополнительную помощь Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.