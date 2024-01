Глава Минобороны Израиля заявил о способности военных провести операцию в Ливане

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) способна начать военную операцию против движения "Хезболла" в Ливане.

"Они видят, что сейчас происходит в секторе Газа. Они знают, что мы можем повторить такое в Бейруте", - приводит The Times of Israel слова министра из заявлений для The Wall Street Journal.

В то же время он отметил, что боевые действия против "Хезболлы" не входят в список приоритетов ЦАХАЛ, и что израильская сторона больше заинтересована в возвращении 80 тыс. человек обратно в свои дома в регионе. Министр добавил, что израильские военные в нынешней кампании начинают уделять больше времени специальным операциям, а не полномасштабным боевым действиям.

Накануне в ЦАХАЛ признали, что "Хезболла" в минувшую субботу нанесла удар по базе на горе Мерон на севере Израиля, служащие которой занимаются управлением воздушным движением. Военные заверили, что пострадавших в результате обстрела нет, системы ПВО продолжают работать в штатном режиме, а все повреждения устранят. В свою очередь в "Хезболле" пояснили, что этот удар стал первой фазой действий, предпринимаемых в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

Тем временем, по данным The Times of Israel, в ночь на понедельник продолжались интенсивные бои между ЦАХАЛ и палестинцами в секторе Газа в городе Хан-Юнис. Израильская авиация атаковала здесь 30 объектов группировки ХАМАС, включая склады с оружием и подземные коммуникации.