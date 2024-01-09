Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Ниигате - одной из крупнейших префектур Японии, сообщает Метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение произошло в 17:59 по местному времени (11:59 мск) на глубине 10 км с эпицентром близ острова Садо в восточной части Японского моря.

По данным агентства, опасности возникновения цунами в связи с землетрясением нет.

1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю. За первым толчком последовали многочисленные эхо-толчки. В результате землетрясения в Исикаве погибли не менее 180 человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

United Airlines и Alaska Air обнаружили незакрепленные детали в Boeing 737 MAX 9

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

Что случилось этой ночью: вторник, 9 января

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север Газы в сделке с ХАМАС

Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север Газы в сделке с ХАМАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });