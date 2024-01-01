Волны цунами во Владивостоке и Находке не зарегистрированы

На Сахалине в порту Холмска высота волны цунами составила 13 см

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В населенных пунктах Приморья цунами прошло незаметно, сообщает пресс-служба администрации Находки в Telegram.

"По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении.

Цунами во Владивостоке не зарегистрировано, сообщила и мэрия краевого центра.

На Сахалине в порту Холмска (юго-западное побережье Сахалина) высота волны цунами составила 13 см, сообщили "Интерфаксу" в региональном Центре цунами.

После серии мощных землетрясений у западного побережья Японии тревога цунами была объявлена в нескольких населенных пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке, на юго-западном побережье Сахалина и в нескольких населенных пунктах Хабаровского края. Но по данным сейсмологов, угрозы подхода опасных волн для всех этих территорий нет.