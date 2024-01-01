На японских АЭС не выявили нарушений после землетрясений

В ближайшие несколько дней ученые ожидают повторные мощные подземные толчки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Японии не выявили нарушений в работе атомных электростанций после серии мощных землетрясений, заявил на пресс-конференции генсек правительства страны Ёсимасу Хаяси. Об этом сообщает NHK.

В Управлении по ядерному регулированию Японии также подтвердили, что ни на одной АЭС не было обнаружено никаких проблем, хотя случилось несколько разливов нефти и выявились "незначительные повреждения".

В Метеорологическом агентстве Японии заявили, что повторные мощные землетрясения могут произойти в течение ближайших нескольких дней: от двух-трех дней до недели. Кроме того, эксперты предупредили, что волны цунами также будут повторяться, есть риск оползней и обрушения домов.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6, всего их было около 20 магнитудой более 4. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами, началась эвакуация населения.