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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

На японских АЭС не выявили нарушений после землетрясений

В ближайшие несколько дней ученые ожидают повторные мощные подземные толчки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Японии не выявили нарушений в работе атомных электростанций после серии мощных землетрясений, заявил на пресс-конференции генсек правительства страны Ёсимасу Хаяси. Об этом сообщает NHK.

В Управлении по ядерному регулированию Японии также подтвердили, что ни на одной АЭС не было обнаружено никаких проблем, хотя случилось несколько разливов нефти и выявились "незначительные повреждения".

В Метеорологическом агентстве Японии заявили, что повторные мощные землетрясения могут произойти в течение ближайших нескольких дней: от двух-трех дней до недели. Кроме того, эксперты предупредили, что волны цунами также будут повторяться, есть риск оползней и обрушения домов.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6, всего их было около 20 магнитудой более 4. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами, началась эвакуация населения.

Япония Есимасу Хаяси Исикава
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