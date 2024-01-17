Генсек ООН считает неизбежным отказ мира от ископаемого топлива

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на форуме в Давосе, что поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежен.

"Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен, - сказал он - Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно".

Гутерриш призвал "обеспечить правильный переход к возобновляемым источникам энергии".

В декабре 2023 года страны-участницы климатического саммита COP28 одобрили итоговый документ, предложенный ОАЭ и призывающий к отходу от использования ископаемого топлива к 2050 году.