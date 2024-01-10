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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Не менее 13 человек стали жертвами беспорядков в Эквадоре, сообщает в среду эквадорская газета Diario, которая приводит данные Национальной полиции.

По имеющимся данным, 11 человек погибли в городе Гуайякиль - все они гражданские лица, еще двое полицейских убиты в соседнем городе Ноболь.

Издание отмечает, что с понедельника и до настоящего момента в ряде городов страны преступные банды совершили 29 вооруженных нападений, в том числе на телеканал и несколько больниц.

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Представители органов правопорядка задержали более 40 человек, им будут предъявлены обвинения в терроризме.

Банды преступников учинили беспорядки после того, как президент страны Даниэль Нобоа ввел по всей стране комендантский час из-за побега из тюрьмы лидера одной из преступных группировок. Позже Нобоа квалифицировал ситуацию в стране как "внутренний вооруженный конфликт".

Глава Объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела заявил: "С этого момента любая группировка террористов становится законной военной целью, на кону настоящее и будущее родины".

В связи с осложнившейся ситуацией министерство труда Эквадора рекомендовало общественным и частным учреждениям страны перевести работников на удаленный режим работы.

Эквадор
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