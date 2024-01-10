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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Глава Boeing пообещал признать ошибку в связи с оторвавшейся в полете дверью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Boeing Co. следует признать свою ошибку после инцидента с самолетом Alaska Airlines и подойти к решению проблемы "с полной прозрачностью", заявил, обращаясь к сотрудникам, главный исполнительный директор компании Дэвид Кэлхун.

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5 января самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США начал расследование инцидента.

Кэлхун в своем обращении не сказал, в чем именно заключалась ошибка Boeing, а другие топ-менеджеры компании предостерегли от спекуляций на этот счет.

"В первую очередь нам необходимо признать свою ошибку, - сказал Кэлхун. - Мы подойдем к ситуации со 100%-ной и полной прозрачностью на каждом этапе пути. Мы будем работать совместно с NTSB, расследующей инцидент, чтобы понять, что стало его причиной".

По его словам, инженеры Boeing собирают информацию, необходимую для выявления причин аварии с самолетом Alaska Airlines.

NTSB заявил, что пока рано говорить о том, был ли инцидент вызван производственным дефектом.

9 января FAA сообщила, что Boeing пересматривает свои инструкции по обеспечению безопасности самолетов, распоряжение о приостановке полетов пока остается в силе.

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