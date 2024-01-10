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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Аббас заявил о недопустимости изгнания палестинцев из Газы и с Западного берега Иордана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ПНА не допустит принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

"Аббас предупредил об опасности мер израильских оккупационных властей, направленных на перемещение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега, включая Иерусалим (...), и добавил, что ПНА не позволит этому случиться", - сообщило агентство WAFA.

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Аббас также заявил о важности ускорить доставку гуманитарной помощи в анклав и необходимости обеспечить работу больниц и убежищ.

Западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление госдепартамента, что Блинкен заверил Аббаса в поддержке Вашингтоном шагов по формированию палестинского государства. Госсекретарь отметил, что оно должно мирно сосуществовать с Израилем.

Кроме того, Блинкен заявил о возросшем уровне насилия на Западном берегу реки Иордан, призвав Израиль не блокировать передачу ПНА средств от налогов.

После этой встречи Аббас вылетел на переговоры с королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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Ранее Блинкен заявил, что ему удалось добиться гарантий участия ряда стран региона в будущем восстановлении Газы и в ее управлении. Госсекретарь уверял, что дальнейшая нормализация отношений между Израилем и арабскими странами возможна, но при продолжении создания палестинского государства.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Израиль Махмуд Аббас Энтони Блинкен Палестинская национальная администрация
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