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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Блинкен убежден в существовании приемлемого для всех сторон решения по Газе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что можно найти решение конфликта на Ближнем Востоке, которое обеспечит безопасность Израилю и при этом - будет в интересах палестинцев.

"Я убежден, что существуют будущий путь, который сможет принести долгосрочный мир и безопасность Израилю (...) и соответствовать стремлениям палестинского народа", - приводят американские СМИ слова Блинкена.

Как пишет Associated Press, Блинкен после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом указал, что четыре арабские страны и Турция изучат возможность участия в планировании "дней после" окончания конфликта.

"Мы договорились работать вместе и координировать усилия для помощи сектора Газу в стабилизации и восстановлении", - сказал американский дипломат.

Он добавил, что эти страны согласились использовать свое влияние с тем, чтобы не допустить расширения конфликта.

США Энтони Блинкен Израиль сектор Газа
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