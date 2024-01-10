Израильская армия ведет поиск главарей ХАМАС в подземных тоннелях в Газе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время сосредоточила усилия на сети подземных туннелей в районе города Хан-Юнис, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

В ЦАХАЛ считают, что высокопоставленные лидеры ХАМАС могут скрываться именно в этой зоне.

По данным издания, израильские военные вывели тысячи военнослужащих с севера сектора Газа и одновременно - нарастили свои действия в центре анклава и на юге.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, накануне военные поразили более 150 целей, связанных с ХАМАС в секторе Газа, и уничтожили десятки членов группировки.

В израильской армии также сообщили в среду, что нанесли очередные авиаудары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназваного египетского чиновника сообщает, что представители Израиля в среду прибыли в Каир на очередные переговоры с палестинским движением ХАМАС по возможному обмену заложниками. По данным собеседника AP, Египет и Катар пытаются добиться освобождения гражданских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня и освобождение из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных.

ХАМАС в свою очередь по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий, прежде чем обсуждать освобождение заложников. Израиль со своей стороны категорически отвергает это требование.

Кроме того, в среду состоялась встреча лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена. Аббас указал, что ПНА не допустит принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан. Он также заявил о важности ускорить доставку гуманитарной помощи в анклав и необходимости обеспечить работу больниц и убежищ.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября на протяжении недели в Газе действовал режим прекращения огня, в ходе которого между сторонами проходил обмен заложниками. Однако сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.