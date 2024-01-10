Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры с ХАМАС по обмену заложниками

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Представители Израиля в среду прибыли в Каир на очередные переговоры с палестинским движением ХАМАС по возможному обмену заложниками, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназваного египетского чиновника.

"Израильская делегация приземлилась в Каире для нового раунда переговоров с Египтом по возможному обмену заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинцев, заключенных в Израиле", - отмечает агентство.

По данным собеседника AP, Египет и Катар пытаются добиться освобождения гражданских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня и освобождение из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных.

Агентство отмечает, что, помимо гражданских лиц, ХАМАС и другие палестинские группировки в регионе удерживают и израильских солдат.

ХАМАС в свою очередь по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий, прежде чем обсуждать освобождение заложников. Израиль со своей стороны категорически отвергает это требование.

AP напоминает, что Египет, Катар и США выступали в роли посредников в попытках урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

Ожидается, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Каир в рамках поездки по Ближнему Востоку.

Ближневосточные СМИ со ссылкой на данные палестинского Минздрава в Газе сообщают, что с начала обострения конфликта с Израилем в анклаве погибли более 23 тыс. человек. Уточняется, что с начала октября прошлого года 4% населения Газы погибли, ранены или пропали без вести.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября на протяжении недели в Газе действовал режим прекращения огня, в ходе которого между сторонами проходил обмен заложниками. Однако сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.