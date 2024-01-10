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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Алиев не видит необходимости в гарантах мирного договора между Баку и Ереваном

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в мирном договоре с Арменией нет необходимости указывать каких-либо гарантов.

"В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах. Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

Он подчеркнул, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства.

"Нам там (в мирном договоре - ИФ) не нужны никакие гаранты. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", - заявил Алиев.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев
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