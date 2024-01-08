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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Ереван ответил Баку на предложения по проекту мирного договора

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ереван направил Баку ответы на предложения по проекту соглашения о мире, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армянская сторона 4 января направила азербайджанской стороне ответы на предложения вокруг проекта мирного соглашения. Теперь мы ожидаем ответа Азербайджана", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

В конце декабря глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на пресс-конференции, что Ереван работает над проектом мирного соглашения. "Мы получили предложения из Азербайджана. Мы изучим и отреагируем в надлежащем виде и представим наши предложения", - сообщил тогда Мирзоян.

Григорян также заявил, что армянская сторона оценивает контакты с азербайджанской стороной положительно, "но есть определенные вопросы, по которым нет прогресса".

"Мы ожидаем, что по этим вопросам в скором времени также будет достигнут прогресс, появится возможность как можно скорее привести в окончательный вид соглашение о мире и подписать его. Есть вопросы, по которым мы достигли согласия во время устных переговоров, но в тексте соглашения мы видим определенный регресс. Но есть также пункты, по которым есть прогресс", - сказал секретарь Совбеза Армении.

Армения Азербайджан
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