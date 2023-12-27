МИД Армении заявил о готовности Еревана к заключению мирного договора с Баку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Армения готова к установлению мира с Азербайджаном, несмотря на сложности и выселение армян из Карабаха, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Действительно, есть возможность мира с Азербайджаном, несмотря на множество сложностей и препятствий, которые были, несмотря даже на насильственное выселение армянского населения из Нагорного Карабаха. Действительно, мы видим эту возможность. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы этот мирный процесс достиг логического завершения", - сказал Мирзоян в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом в Ереване.

По его словам, Армения решила добросовестно и конструктивно быть вовлеченной в переговорах с Азербайджаном, конечной целью которых является урегулирование отношений и установление мира.

"Мы привержены мирному процессу и установлению долгосрочного мира в регионе. Мы работаем над проектом мирного соглашения. Несколько дней тому назад мы получили предложения из Азербайджана. Мы изучим и отреагируем в надлежащем виде и представим наши предложения", - сообщил Мирзоян.

"Параллельно нашему конструктивизму мы нуждаемся в конструктивном подходе Азербайджана", - добавил министр.

"Да, эта возможность (установления мира - ИФ) есть, она зависит не только от конструктивности Армении, но и Азербайджана. Надеемся, что азербайджанская сторона проявит этот конструктивизм", - сказал глава МИД.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана заявил о важности установления мира на Южном Кавказе без участия внешних сил и в формате "3+3".

"Мы содействуем установлению стабильного мира на Южном Кавказе. Желаем, чтобы мир был обеспечен без вмешательства внешних сил, считаем, что благодаря региональным гарантам будет возможным обеспечить мир и безопасность на Южном Кавказе", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции.

По его словам, есть надежды, что мир на Южном Кавказе может быть обеспечен в течение предстоящих нескольких месяцев.

"Мы полны надежд, что без внешнего вмешательства, в рамках формата "3+3" с участием Ирана, России и Турции возможно будет установление мира между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава МИД Ирана.