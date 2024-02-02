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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Аналитики Fitch ждут подписания мирного договора Баку и Ереваном до июля 2024 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Fitch Solutions (входит в Fitch Group) считают, что Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 году могут подписать мирный договор.

"Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первом полугодии 2024 года. Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора, ведущего к своему эксклаву Нахичевани", - говорится в их заключении.

По их мнению, после военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Азербайджан Армения Fitch
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