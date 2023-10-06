Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Азербайджан приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран, 6 октября прошла церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбанд Зангиланского района.

Как сообщило азербайджанское государственное информагентство "Азертадж", создаваемые объекты послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд и выезд в Нахичеванскую автономную республику, сообщает азербайджанское государственное информационное агентство "Азертадж".

В церемонии приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Строительство началось в соответствии с "меморандумом о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой (НАР) через территорию Ирана".

По словам Мустафаева, соединение с НАР будет проложено через территорию Ирана по мостам, которые будут построены вблизи поселка Агбанд Зангиланского района и на территории Нахичевана. Проект моста подготовлен, кроме того проведены работы по восстановлению береговой линии реки Араз и река вернулась в свое русло, добавил вице-премьер. Помимо автодороги в этом районе планируется строительство железнодорожного моста. Все работы будут завершены в течение года, подчеркнул он.

Ожидается, что, когда коридор будет построен, через КПП на госгранице будет ежедневно проезжать 1,1 тысячи автомобилей, 30 автобусов и 15 тысяч человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent опустилась ниже $84 за баррель

В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

SEC обратилась в суд для принуждения Маска к даче ей показаний по Twitter

SEC обратилась в суд для принуждения Маска к даче ей показаний по Twitter

Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

Что случилось этой ночью: пятница, 6 октября

США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите АТЭС

США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите АТЭС

Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });