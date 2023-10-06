Азербайджан приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран, 6 октября прошла церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбанд Зангиланского района.

Как сообщило азербайджанское государственное информагентство "Азертадж", создаваемые объекты послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд и выезд в Нахичеванскую автономную республику, сообщает азербайджанское государственное информационное агентство "Азертадж".

В церемонии приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Строительство началось в соответствии с "меморандумом о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой (НАР) через территорию Ирана".

По словам Мустафаева, соединение с НАР будет проложено через территорию Ирана по мостам, которые будут построены вблизи поселка Агбанд Зангиланского района и на территории Нахичевана. Проект моста подготовлен, кроме того проведены работы по восстановлению береговой линии реки Араз и река вернулась в свое русло, добавил вице-премьер. Помимо автодороги в этом районе планируется строительство железнодорожного моста. Все работы будут завершены в течение года, подчеркнул он.

Ожидается, что, когда коридор будет построен, через КПП на госгранице будет ежедневно проезжать 1,1 тысячи автомобилей, 30 автобусов и 15 тысяч человек.