Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Ограничения на границе Финляндии с РФ будут продлены еще на месяц

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии и кандидат в президенты от Христианско-демократической партии Сари Эссеа (Sari Essayah) заявила, что восточная граница останется закрытой еще на один месяц.

"В этой ситуации я могу подтвердить информацию, которая была в открытом доступе", - сказала она в среду вечером на предвыборных президентских дебатах на портале Yle.

"У нас достаточно информации, чтобы принять это решение", - сказала Эссеа, когда ее спросили о причинах продлить локдаун.

Накануне СМИ Финляндии со ссылками на источники в правительстве сообщали, что кабинет министров намерен продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц "в связи с отсутствием сведений о намерении восточного соседа отказаться от попыток организовать миграционное давление с использованием граждан третьих стран".

Как отмечает портал, правительство соберется в четверг на еженедельное заседание. Однако в заранее распространенной повестке дня не было решения о границе. Повестка может быть дополнена, но также не исключено, что решение будет принято в пятницу.

В миреФинляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабряФинляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабряЧитать подробнее

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности".

Нынешний локдаун должен завершиться в воскресенье, 14 января.

Финляндия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиев заявил, что Азербайджан ни на шаг не сдвинется с занятых позиций

Алиев заявил, что Азербайджан ни на шаг не сдвинется с занятых позиций

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

Британский министр обороны заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные нанесли удары еще по 150 целям ХАМАС в Газе

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });