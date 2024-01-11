Ограничения на границе Финляндии с РФ будут продлены еще на месяц

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии и кандидат в президенты от Христианско-демократической партии Сари Эссеа (Sari Essayah) заявила, что восточная граница останется закрытой еще на один месяц.

"В этой ситуации я могу подтвердить информацию, которая была в открытом доступе", - сказала она в среду вечером на предвыборных президентских дебатах на портале Yle.

"У нас достаточно информации, чтобы принять это решение", - сказала Эссеа, когда ее спросили о причинах продлить локдаун.

Накануне СМИ Финляндии со ссылками на источники в правительстве сообщали, что кабинет министров намерен продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц "в связи с отсутствием сведений о намерении восточного соседа отказаться от попыток организовать миграционное давление с использованием граждан третьих стран".

Как отмечает портал, правительство соберется в четверг на еженедельное заседание. Однако в заранее распространенной повестке дня не было решения о границе. Повестка может быть дополнена, но также не исключено, что решение будет принято в пятницу.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности".

Нынешний локдаун должен завершиться в воскресенье, 14 января.