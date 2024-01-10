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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии намерено продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц, сообщают в среду финские СМИ, ссылаясь на источники.

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"По информации, полученной из нескольких источников, правительство намерено принять решение о продлении закрытия восточной границы. Официального решения по этому вопросу пока не принято", - пишет газета Ilta-Sanomat и добавляет, что оно будет принято 11 января.

О продлении запрета на пересечении пассажирских погранпереходов на месяц пишет и Helsingin Sanomat также со ссылкой на источники.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 9 января заявил Yle, что "Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию (имеется в виду отправка на границу беженцев из третьих стран - ИФ)".

"Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угроз прежняя. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие действия", - сказал он.

В ноябре правительство Финляндии решило закрыть все восемь пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство снова закрыло их на месяц из соображений безопасности.

Финляндия правительство Петтери Орпо
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