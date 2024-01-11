ВМС Британии заявили о проникновении группы неизвестных на судно у берегов Омана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа неизвестных проникла в четверг на судно, которое следовало через Оманский залив, сообщает Управление морских торговых операций Соединенного королевства (UKMTO) британских ВМС.

Инцидент произошел в 90 км к востоку от порта Сухар в Омане, подробности не приводятся. В UKMTO отметили, что не могут связаться с экипажем. Власти Омана начали расследование инцидента.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море. Накануне они заявили об ударе по кораблю США в ответ на гибель своих бойцов от рук американцев на прошлой неделе.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил в минувшую среду самую крупную с 7 октября атаку хуситов в Красном море.