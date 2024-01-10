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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Британский министр обороны заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную на данный момент атаку хуситов в Красном море, сообщил в соцсетях министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

"Эсминец уничтожил ракетами Viper и пушками несколько ударных беспилотников", - написал он.

Британский корабль перехватил семь беспилотников, уточнили источники телеканала Sky News.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами по южной части Красного моря.

По первоначальным оценкам, в результате атаки не было повреждено ни одного корабля, никто не пострадал.

CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщал о 24 сбитых ракетах и беспилотниках хуситов.

Это 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.

Йемен США Великобритания Красное море Грант Шеппс Минобороны
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