Хуситы заявили об ударе по кораблю США в Красном море

По словам мятежников, эта атака стала ответом на гибель их бойцов от рук американцев

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю США в связи с действиями американцев, повлекшими ранее гибель их бойцов, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на представителя мятежников бригадного генерала Яхью Сареа.

"Атаку провели против американского корабля, который оказывал поддержку сионистам", - заявил он в телевизионном выступлении.

По его словам, речь идет о "начальной реакции" в ответ на гибель 10 мятежников: на прошлой неделе военные США потопили небольшие суда с ними, когда те попытались взять на абордаж торговое судно в Красном море.

Однако Сареа не уточнил, получил ли корабль США повреждения. Он добавил, что хуситы продолжат мешать плаванию в Красном море израильских судов и судов, направляющихся в "порты оккупированной Палестины", пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами. Позднее глава Минобороны Британии Грант Шеппс заявил, что британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную с 7 октября атаку хуситов в Красном море.

Это было 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.