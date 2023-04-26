Японский аппарат Hakuto-R с высокой вероятностью разрушился при посадке на Луну

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Японский посадочный аппарат Hakuto-R частной компании ispace с большой долей вероятности совершил жесткую посадку на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что во время снижения аппарата для посадки на Луну инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, после чего скорость аппарата при снижении увеличилась, а затем специалисты утратили связь с Hakuto-R.

"На основании этих фактов было определено, что существует высокая вероятность жесткой посадки аппарата на поверхность Луны", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на финальном этапе посадки аппарат снижался в вертикальном положении, однако после того, как посадка должна была уже произойти, специалисты не смогли получить данные о контакте Hakuto-R с поверхностью Луны.

В настоящий момент инженеры продолжают анализировать телеметрические данные, полученные на завершающем этапе посадке, для определения причины аварии.

Прилунение посадочного аппарата Hakuto-R планировалось осуществить во вторник в 19:40 (по московскому времени).

По данным компании, за час до предполагаемой посадки Hakuto-R, находившийся на окололунной орбите, совершил последовательность действий, необходимых для успешного прилунения: включил двигатели на торможение и сбросил скорость для осуществления посадки. Непосредственно перед посадкой инженеры утратили связь с аппаратом.

Посадочный аппарат Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. В марте этого года аппарат был успешно выведен на окололунную орбиту.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R мог стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Посадочный модуль массой 1 тонна должен был прилуниться в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли.

Оснащенный рядом научных приборов аппарат должен был выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 м, на Луну был отправлен и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг.

Также на Луну должен был быть доставлен миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy.