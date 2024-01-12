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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами по Йемену

В миреCША и союзники приступили к нанесению ударов по объектам хуситов в ЙеменеЧитать подробнее

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Москва запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне ударов США и их союзников по объектам хуситов в Йемене, сообщило постпредство РФ при ООН.

"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", - говорится в сообщении постпредства в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу США и союзники приступили к нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили, что военные нанесли серию ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Йемен Риши Сунак Джо Байден США ООН
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