Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) рекомендовало авиакомпаниям проверить крепление дверей на самолетах еще одной модели Boeing после недавнего инцидента с лайнером 737-9 MAX Alaska Airlines.

Как говорится в сообщении регулятора, операторам самолетов 737-900 ER рекомендовано визуально проверить крепления, чтобы убедиться в их надлежащем функционировании.

"Лайнеры 737-900 ER не относятся к серии новых MAX, но используют дверные крепления аналогичной конструкции", - отмечают в FAA.

В миреВ США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двериЧитать подробнее

Согласно данным Boeing, компания поставила клиентам 505 самолетов серии 900 ER. Среди крупнейших операторов этих лайнеров - авиакомпании United Airlines Holdings Inc., Alaska Air Group Inc., Delta Air Lines Inc., а также Korean Air, индонезийская Lion Air и израильская El Al.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Акции Boeing теряют в цене 1,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 17,5%.

Boeing FAA США Федеральное управление гражданской авиации США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Индексы США существенно выросли в пятницу

Индексы США существенно выросли в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 января

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });