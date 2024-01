Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) рекомендовало авиакомпаниям проверить крепление дверей на самолетах еще одной модели Boeing после недавнего инцидента с лайнером 737-9 MAX Alaska Airlines.

Как говорится в сообщении регулятора, операторам самолетов 737-900 ER рекомендовано визуально проверить крепления, чтобы убедиться в их надлежащем функционировании.

"Лайнеры 737-900 ER не относятся к серии новых MAX, но используют дверные крепления аналогичной конструкции", - отмечают в FAA.

Согласно данным Boeing, компания поставила клиентам 505 самолетов серии 900 ER. Среди крупнейших операторов этих лайнеров - авиакомпании United Airlines Holdings Inc., Alaska Air Group Inc., Delta Air Lines Inc., а также Korean Air, индонезийская Lion Air и израильская El Al.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Акции Boeing теряют в цене 1,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 17,5%.