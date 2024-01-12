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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

КНР и Саудовская Аравия призвали не допустить эскалации ситуации в Красном море

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Китая призывают предотвратить эскалацию ситуации в Красном море после ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, сообщает издание Global Times со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин. Власти Саудовской Аравии также выразили беспокойство в связи с развитием ситуации.

"Китай обеспокоен ростом напряженности в Красном море. (...) Мы призываем участников событий сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение масштабов конфликта", - сказала Мао Нин на пресс-конференции в пятницу.

Представитель китайского МИД подчеркнула, что через Красное море проходят важные международные торговые маршруты.

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"Мы надеемся, что все стороны смогут сыграть конструктивную и ответственную роль в поддержании безопасности и стабильности на Красном море - это соответствует общим интересам международного сообщества", - добавила она.

Вместе с тем власти Саудовской Аравии выразили беспокойство в связи с военными действиями в Красном море и авиаударами по объектам хуситов в Йемене.

"Королевство указывает на важность сохранения безопасности и стабильности в регионе Красного моря (...) Саудовская Аравия призывает к сдержанности, к предотвращению эскалации ситуации в свете событий, свидетелями которых является регион", - говорится в заявлении на сайте Саудовского агентства новостей.

В свою очередь советник премьер-министра Ирака Фади аш-Шамари предупредил, что западные страны расширяют масштабы конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС и усиливают напряженность в районе Красного моря.

Ранее командование американских ВВС сообщило, что США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене.

Телеканал CNN отмечал, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты. В частности, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена. Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
КНР Саудовская Аравия Красное море Йемен хуситы
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