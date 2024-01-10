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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

США считают иск лишенным оснований

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лига арабских государств (ЛАГ) поддерживает поданный в Международный суд ООН иск ЮАР против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Я ожидаю справедливого решения, которое остановит эту войну и положит конец пролитию крови палестинцев", - заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.

Он добавил, что секретариат организации выражает поддержку "усилиям ЮАР всеми возможными мерами". Генсек ЛАГ поблагодарил власти ЮАР за то, что позиция страны "ставит мораль и человеческие ценности выше других соображений".

Между тем, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов в Белом доме сказал, что американская администрация выступает против него.

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН. Документ содержит осуждение военных действий Израиля в секторе Газа, которые квалифицируются в исковом заявлении как геноцид. ЮАР через суд требует немедленно положить конец израильской операции.

Израиль обвинения в геноциде отвергает. Внешнеполитическое ведомство назвало иск "эксплуатацией суда". В Израиле также заявили, что военные действуют в соответствии с международным правом и направляют действия исключительно против движения ХАМАС, а также, что мирные жители Газы не расцениваются как враги.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Свыше 23,3 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля, более 59,4 тыс. человек получили ранения.

ЛАГ ЮАР Международный суд ООН Израиль сектор Газа
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