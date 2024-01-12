Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В НАТО назвали оборонительными авиаудары по хуситам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - НАТО расценивает воздушные удары, осуществленные вооруженными силами США и Великобритании против повстанцев-хуситов в Йемене, как оборонительные, заявил исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.

"Эти удары носили оборонительный характер и были направлены на сохранение свободы судоходства на одном из важнейших морских путей в мире", - приводит французское телевидение в пятницу слова пресс-секретаря НАТО.

"Атаки хуситов должны прекратиться", - добавил Уайт.

Командование американских ВВС объявило о более чем 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме
Операция США и союзников против хуситов

СМИ сообщили об отказе стран Ближнего Востока участвовать в операции против хуситов

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

В США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Операция США и союзников против хуситов

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: пятница, 12 января

Операция США и союзников против хуситов

Удары по Йемену были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов

Удары по Йемену были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });