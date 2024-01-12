В НАТО назвали оборонительными авиаудары по хуситам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - НАТО расценивает воздушные удары, осуществленные вооруженными силами США и Великобритании против повстанцев-хуситов в Йемене, как оборонительные, заявил исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.

"Эти удары носили оборонительный характер и были направлены на сохранение свободы судоходства на одном из важнейших морских путей в мире", - приводит французское телевидение в пятницу слова пресс-секретаря НАТО.

"Атаки хуситов должны прекратиться", - добавил Уайт.

Командование американских ВВС объявило о более чем 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.