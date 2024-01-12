США и еще 13 стран потребовали от хуситов немедленно прекратить атаки

Некоторые страны Европы поддержали удары по повстанцам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США и еще 13 стран в совместном заявлении осудили нападения хуситов на торговые суда в Красном море и потребовали от повстанцев немедленно прекратить эти атаки. Удары по объектам хуситов поддержала Франция. Норвегия и Швеция призвали не допустить расширения масштабов конфликта.

Заявление от имени правительств США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура и Великобритании опубликовано на сайте Белого дома.

В этих странах считают, что продолжающиеся атаки на гражданские суда и военные корабли с использованием дронов, небольших судов и ракет, являются незаконными, недопустимыми, угрожают жизням невинных граждан, серьезно дестабилизируют обстановку в регионе и создают непосредственную угрозу свободе навигации. Эта проблема требует коллективного ответа.

Через Красное море перевозят почти 15% глобальных морских грузов, переключение перевозчиков на маршруты вокруг мыса Доброй Надежды значительно увеличивают сроки поставок в том числе критически необходимых товаров и увеличивают их стоимость, говорится в заявлении. Хуситам в итоге придется понести ответственность за последствия, если они продолжат угрожать жизням людей и мешать свободной торговле. Авторы заявления требуют от группировки немедленно прекратить атаки и освободить захваченные суда и людей, и выражают приверженность намерению привлечь злоумышленников к ответу за незаконные действия.

Военные США, Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары по целям хуситов в Йемене, чтобы подорвать возможности, которые группировка использует для создания угроз мировой торговле в Красном море.

"Правительство Дании полностью поддерживает ответные меры в Йемене, принятые под руководством США, - заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен. - Дания внесет вклад, отправив международной оборонительной коалиции свой фрегат".

Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот отметила в соцсети, что "Нидерланды оказывают поддержку точечным ударам" США по объектам хуситов, и поэтому "направили одного штабного офицера".

"Нидерланды вместе со своими партнерами продолжают работать над обеспечением безопасности на море и деэскалацией в регионе", - добавила Слот.

Франция также поддержала авиаудары США и союзников по целям хуситов.

"Франция вновь осуждает атаки хуситов на торговые суда в Красном море, которые являются нарушением прав и свобод судоходства, и требует, чтобы хуситы немедленно прекратили их. Совершая эти вооруженные действия, хуситы несут чрезвычайно высокую ответственность за региональную эскалацию", - говорится в коммюнике французского МИД.

"Франция продолжит выполнять свои обязанности и вносить вклад в обеспечение морской безопасности в этом районе во взаимодействии со своими партнерами", - заявили в ведомстве.

Норвегия и Швеция призвали не допустить расширения масштабов конфликта.

"Основной конфликт - тот, который мы наблюдаем в секторе Газа и на самом Ближнем Востоке. Мы должны сделать все возможное, чтобы урегулировать его. (...) В то же время, регулярные нападения на судоходство через Красное море неприемлемы", - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем подчеркнул, что ответственность за ситуацию в Красном море "лежит на хуситах, и их атаки должны прекратиться".