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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Более 15 палубных истребителей США и подлодка участвовали в ударах по хуситам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Свыше 15 американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 приняли участие в нанесении в ночь на пятницу ударов по военным целям йеменских хуситов, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленных представителей США.

F/A-18 поднимались с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower ВМС США, находящегося в Красном море. Все самолеты после выполнения задания вернулись на авианосец, на котором базируются 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 в составе четырех эскадрилий.

Кроме того, в операции была задействована атомная подводная лодка USS Florida, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Ее ракеты также применялись против целей хуситов.

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Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американская палубная авиация, корабли и подлодки нанесли удары по более чем 60 целям йеменских хуситов с использованием свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

"По указанию Центрального командования США, Объединенное командование авиационных компонентов нанесло преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 районах расположения поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов, в том числе пунктам командования и управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным мощностям и радиолокационным системам ПВО", - сказал командующий военно-воздушными силами CENTCOM генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

В операции по нанесению ударов по военных объектам хуситов также приняли участие четыре британских бомбардировщика Typhoon FGR4, сообщили Королевские ВВС. "11 января самолеты Королевских ВВС присоединились к силам коалиции, нанеся удары по ряду объектов, используемых повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападения на суда в южной части Красного моря", - говорилось в сообщении.

Отмечается, что британские истребители-бомбардировщики в ходе операции "использовали управляемые авиабомбы Paveway IV для нанесения высокоточных ударов по двум объектам хуситов". Поддержку истребителям-бомбардировщикам оказывал самолет-заправщик Voyager британских Королевских ВВС.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Йемен
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