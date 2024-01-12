СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ЕС намерен направить в Красное море несколько кораблей, однако эта инициатива пока находится лишь на стадии рассмотрения, сообщает Польское радио, брюссельский корреспондент которого имела возможность ознакомиться с проектом этих предложений.

"В документе говорится, что детали операции будет необходимо согласовать, но по первоначальным планам, эта операция продлится один год, в ней примут участие как минимум три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПВО и усиленных возможностями ведения разведки, а также кибернетического, спутникового и информационного противодействия", - информирует радио.

При этом радио подчеркивает, что сейчас в ЕС существуют разногласия относительно возможности участия и масштабов такой операции. Однако предложения уже подготовили эксперты дипломатического корпуса ЕС по просьбе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"С учетом шестимесячной ротации, то за год в такой операции должно было бы принять участие не менее шести кораблей. Операция должна начаться в конце февраля - начале марта", - отмечает Польское радио.

США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене. Телеканал CNN сообщил, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".