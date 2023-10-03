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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Турция провела антитеррористические операции в 18 провинциях страны

В результате были задержаны около 90 человек по подозрению в связях с курдской группировкой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции задержали примерно 90 человек, подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которую в этой стране считают террористической, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Антитеррористические операции прошли в 18 провинциях Турции, в том числе в Стамбуле и Анталье.

Агентство отмечает, что подозреваемые были выявлены благодаря разведывательным действиям спецслужб в Ираке, Сирии и Турции.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены РПК взяли на себя ответственность за нападение.

Турция
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