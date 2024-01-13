ЕС вслед за СБ ООН потребовал от хуситов прекратить нападения на суда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ЕС приветствует резолюцию 2722 СБ ООН от 10 января, в которой осуждаются нападения йеменских хуситов на суда в Красном море, говорится в заявлении от имени Евросоюза главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Поддержание свободы судоходства в Красном море жизненно важно для свободной глобальной торговли и региональной безопасности. Как напоминает резолюция 2722 СБ ООН, государства имеют право защищать свои суда от таких нападений в соответствии с международным правом", - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении, "ЕС повторяет требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы эти нападения, которые препятствуют глобальной торговле и подрывают права судоходства, а также региональный мир и безопасность, немедленно прекратились".

Евросоюз также напомнил об обязательстве всех государств соблюдать эмбарго на поставки оружия хуситам согласно резолюции 2216 (2015) СБ ООН.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.