Правительство Йемена раскритиковало хуситов за обострение обстановки в регионе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Признанное мировым сообществом правительство Йемена считает удары США и Великобритании по территориям страны ожидаемым ответом на продолжающиеся нападения мятежников-хуситов на суда, сообщают в пятницу западные СМИ.

Как считают в правительстве, "поддерживаемые Ираном хуситы несут ответственность за втягивание стран Аравийского полуострова на арену военного противостояния".

В свою очередь военный представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что силы США и Великобритании совершили 73 атаки против Йемена, в результате которых погибли пять бойцов-хуситов и несколько получили ранения. Он добавил, что эти атаки "не останутся безнаказанными".

В нескольких городах Йемена десятки тысяч человек собрались в пятницу на акцию, чтобы выразить протест против ударов США и Великобритании по стране в ответ на нападения хуситов на танкеры и сухогрузы в регионе.

В ночь на пятницу США и Великобритания приступили к нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американская палубная авиация, корабли и подлодки нанесли удары по целям йеменских хуситов с использованием свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

В операции задействовали свыше 15 американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, а также была задействована атомная подводная лодка USS Florida, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Со своей стороны, Израиль в пятницу продолжил военную операцию в секторе Газа. Как утверждают палестинские медслужбы, по меньшей мере 23,7 тыс. палестинцев погибли во время этой стартовавшей в октябре 2023 года операции, более 60 тыс. получили ранения. Также еще около 7 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

В пятницу в анклаве в результате ударов отключились интернет и телекоммуникационные услуги. Это уже шестое по счету отключение связи в секторе Газа с 7 октября, когда Израиль начал военную операцию.

В пятницу также состоялся второй день слушаний в Международном суде ООН по иску ЮАР. Израильская сторона в пятницу на слушаниях в Международном суде ООН назвала искаженными данные в поданном ЮАР иске, в котором действия Израиля в секторе Газа приравнивают к геноциду.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.