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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Германия направляет фрегат в Красное море

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Германия отправляет свой фрегат FGS Hessen в Красное море для участия в операциях западной коалиции по защите торгового судоходства от атак йеменских хуситов, сообщила в субботу газета Tagesspiegel.

Ожидается, что корабль, оснащенный системой противовоздушной обороны, выйдет в поход в регион 1 февраля.

В настоящее время вблизи йеменских берегов находится возглавляемая США группировка в составе американского атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida. Вместе с американскими силами в регионе выполняет задачи фрегат британского Королевского флота HMS Diamond. В среду из Гибралтара в район Красного моря отправился британский фрегат HMS Richmond.

В ходе операции, осуществленной в ночь на пятницу, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по целям хуситов в 28 районах Йемена. Были задействованы истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, а также крылатые ракеты, запускавшиеся с надводных кораблей и подлодки ВМС США.

Хроника 17 декабря 2023 года – 13 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Германия Йемен Красное море
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