Победивший на выборах Лай Циндэ заявил о намерении общаться с оппозицией Тайваня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ, победивший на выборах главы тайваньской администрации, заявил журналистам, что намерен активно общаться с оппозиционными партиями, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Он признал, что ДПП по итогам парламентских выборов лишилось большинства в законодательном органе и перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Лай Циндэ коснулся возможных встреч с лидерами оппозиционных партий в будущем и сказал, что следует оставить в прошлом разногласия в ходе выборов.

По его словам, как глава администрации, он будет рад встретиться с лидерами оппозиционных партий, чтобы обсудить будущее страны, решить проблемы, стоящие перед Тайванем, и работать сообща для содействия национальному прогрессу.