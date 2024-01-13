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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Победивший на выборах Лай Циндэ заявил о намерении общаться с оппозицией Тайваня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ, победивший на выборах главы тайваньской администрации, заявил журналистам, что намерен активно общаться с оппозиционными партиями, сообщило Центральное информационное агентство острова.

В миреЛай Циндэ побеждает на выборах главы администрации ТайваняЧитать подробнее

Он признал, что ДПП по итогам парламентских выборов лишилось большинства в законодательном органе и перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Лай Циндэ коснулся возможных встреч с лидерами оппозиционных партий в будущем и сказал, что следует оставить в прошлом разногласия в ходе выборов.

По его словам, как глава администрации, он будет рад встретиться с лидерами оппозиционных партий, чтобы обсудить будущее страны, решить проблемы, стоящие перед Тайванем, и работать сообща для содействия национальному прогрессу.

Тайвань Лай Циндэ
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