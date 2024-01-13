Правящая партия Тайваня теряет большинство в парламенте

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня в результате выборов потеряла контроль над законодательным органом острова, она может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, сообщает South China Morning Post.

Ожидается, что партия Гоминьдан получит 52 места, а Тайваньская народная партия (ТНП) - восемь.

Издание отмечает, что подсчет голосов все еще ведется.

До сих пор у ДПП было 61 место в тайваньском парламенте.

Кандидат от ДПП Лай Циндэ, победивший на выборах главы тайваньской администрации, заявил, что такой результат сигнализирует о необходимости расширения диалога с оппозицией. Он добавил, что перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Лай Циндэ является действующим председателем правящей ДПП. Он стал безоговорочным фаворитом праймериз внутри партии. Сам кандидат представляет себя "прагматичным работником дела тайваньской независимости". Он считает, что Тайвань фактически является независимым государством, но должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание.

Председатель Гоминьдана Хоу Юи в свою очередь выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином. Тем не менее, он заявлял, что в случае его избрания главой администрации он не будет поднимать вопрос воссоединения с материковым Китаем.