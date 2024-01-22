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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Новый глава МИД Франции пообещал продолжить поддержку Украины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал Украину "абсолютным приоритетом" внешнеполитического курса французской стороны. Он сказал об этом журналистам в Брюсселе перед первым для него заседанием Совета ЕС, в повестке которого Украина - один из главных пунктов.

"Очевидно, речь идет о поддержке по политическим вопросам, потому что с перспективой вступления в Европейский союз это становится главной темой", - сказал Сежурне .

Министр также подчеркнул важность для Украины финансовой поддержки, которой, по его словам, необходимо добиться на предстоящем 1 февраля внеочередном Европейском совете.

Кроме того, к числу приоритетов французской политики в отношении Украины Сежурне отнес "военную поддержку с новыми поставками оружия".

Украина Стефан Сежурне Франция МИД Евросоюз
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