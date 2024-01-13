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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Глава МИД Франции пообещал Украине долгосрочную поддержку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, прибыв в субботу с визитом на Украину, заявил о намерении Парижа оказывать Киеву долгосрочную поддержку.

"Я прибыл сюда, чтобы сказать, что Франция поддержит Украину в долгосрочной перспективе - с точки зрения экономической, военной, с точки зрения гуманитарной", - сказал глава французского МИД телеканалу BFMTV.

Перед своей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Сежурне сообщил, что Франция осуществит "ряд визитов" в эту страну с целью оценить, в чем сегодня нуждается украинская сторона.

Канал отмечает, что это первый зарубежный визит назначенного 11 января министром иностранных дел Сежурне в составе нового правительства Франции.

Украина Франция Стефан Сежурне
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