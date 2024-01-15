Дело экс-зампреда КНБ Казахстана Самата Абиша передано в суд

Он находится под подпиской о невыезде

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Служба досудебного расследования Генпрокуратуры Казахстан завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ республики Самата Абиша, который приходится племянником экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Генпрокуратуре республики.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что "в рамках указанного уголовного дела в отношении Самата Абиша избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане".

"Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводилось досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году.

Абиш является племянником первого президента Казахстана. Пост первого зампреда КНБ он занимал с 2015 года. В середине января 2022 года Абиш был освобожден от этой должности.

Тогда же были освобождены от должностей и преданы суду глава КНБ Карим Масимов и его заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В апреле этого года все они были осуждены на длительные сроки по делу о госизмене и попытку насильственного захвата власти во время январских событий в Казахстане. Абиш давал показания в рамках расследования январских беспорядков, но каких-либо обвинений ему не предъявлялось.

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.