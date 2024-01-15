Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Дело экс-зампреда КНБ Казахстана Самата Абиша передано в суд

Он находится под подпиской о невыезде

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Служба досудебного расследования Генпрокуратуры Казахстан завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ республики Самата Абиша, который приходится племянником экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Генпрокуратуре республики.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что "в рамках указанного уголовного дела в отношении Самата Абиша избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане".

"Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводилось досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году.

Абиш является племянником первого президента Казахстана. Пост первого зампреда КНБ он занимал с 2015 года. В середине января 2022 года Абиш был освобожден от этой должности.

Тогда же были освобождены от должностей и преданы суду глава КНБ Карим Масимов и его заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В апреле этого года все они были осуждены на длительные сроки по делу о госизмене и попытку насильственного захвата власти во время январских событий в Казахстане. Абиш давал показания в рамках расследования январских беспорядков, но каких-либо обвинений ему не предъявлялось.

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.

Казахстан Абиш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 января

Жертвами оползней в Колумбии стали 37 человек

Жертвами оползней в Колумбии стали 37 человек

КНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%

Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%

Что произошло за день: воскресенье, 14 января

В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола

В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола

На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана

На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });